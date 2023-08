W piątek w Krakowie politycy Lewicy zaprezentowali kandydatów ugrupowania startujących w wyborach parlamentarnych w Małopolsce. Podczas spotkania Robert Biedroń ogłosił również, że na liście Lewicy znajdzie się Jana Shostak. Propozycję startu Lewica złożyła polsko-białoruskiej aktywistce po tym, jak została ona skreślona z sejmowej listy wyborczej Koalicji Obywatelskiej.

Miała startować z list Koalicji Obywatelskiej

Jana Shostak z rekomendacji Zielonych - miała startować z 13. miejsca listy KO w okręgu nr 24 (woj. podlaskie). W wywiadzie dla Onetu Shostak stwierdziła, że jest "za pozwoleniem dokonania wyboru każdej kobiecie". Dopytywana, czy jest za aborcją przez cały okres trwania ciąży, potwierdziła, dodając, że jest "współczesną sufrażystką".

W czwartek wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (KO) stwierdziła w radiu Plus, że odpowiedź Shostak jest bardzo nieodpowiedzialna. PO i Koalicja (Obywatelska) takiego rozwiązania nie popiera" - podkreśliła posłanka KO. "Z tego, co wiem, ta osoba już nie jest na liście KO - dodała. Również szef KO Borys Budka, pytany w czwartek w Polsat News o sprawę Shostak, potwierdził, że została ona skreślona z listy KO. Niestety, ale z szacunkiem do jej działalności publicznej, wykraczała poza program Koalicji Obywatelskiej - powiedział Budka.

Biedroń: Na naszych listach znajdzie się Jana Shostak

Robert Biedroń podkreślił w piątek, że "Lewica ma odwagę, determinację walczyć o sprawy trudne, często idące pod prąd". Dlatego nieprzypadkowo - i chciałem to ogłosić tutaj, w Krakowie - na naszych listach znajdzie się Jana Shostak - oświadczył.

Europoseł przedstawiając nową kandydatkę zaznaczył, że ma ona odwagę "postawić kropkę nad i w sprawach ważnych". "Tam, gdzie inni kluczą, chowają głowy w piasek, nie mają odwagi zdecydować się, żeby pewne rzeczy raz po ludzku rozwiązać, np. jeśli chodzi o liberalizację prawa aborcyjnego, Jana Shostak zawsze z determinacją, ale przede wszystkim autentycznością i wiarygodnością stoi po stronie kobiet" - mówił polityk Lewicy. Dodał, że jeszcze nie zapadła decyzja, z którego okręgu ani miejsca będzie ona startować.

autorka: Julia Kalęba