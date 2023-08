Natalia Jabłońska miała startować do Sejmu z listy Konfederacji. To się jednak nie stanie. Wszystko przez kontrowersyjną wypowiedź. Jabłońska stwierdziła, że niepotrzebnie wprowadzono zakaz uboju psów, bo "mięso to mięso".

18 sierpnia działacz Konfederacji Piotr Cezary Lisiecki napisał na Facebooku, że "ubój psów i zakaz handlu ich mięsem wprowadzono w EWG (Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej - red.) w 1986 r.". Reklama Natalia Jabłońska, była już kandydatka Konfederacji do Sejmu w okręgu nr 37 (Konin), skomentowała wpis: "I niepotrzebnie. Mięso to mięso". Przedstawiciele europejskich Żydów napisali list do prezydenta. Chodzi o ubój rytualny zwierząt Zobacz również Reklama Reakcja Konfederacji W piątek Witold Tumanowicz, szef sztabu Konfederacji poinformował, na "X" (wcześniejszym Twitterze), że "Natalia Jabłońska nie wystartuje do Sejmu z list Konfederacji. W programie Konfederacji nie ma i nigdy nie było znoszenia zakazu uboju psów na mięso. Zajmijmy się w kampanii poważnymi tematami" - napisał. Olga Papiernik Dalszy ciąg materiału pod wideo