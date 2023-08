W opublikowanych wynikach badania 4 proc. wskazało na Polskę 2050 Szymona Hołowni, a 3 proc. na PSL. Kukiz'15 i Porozumienie odnotowały w badaniu po 1 proc. wskazań, a 2 proc. ankietowanych wybrało opcję "inne ugrupowanie".

W wariancie z Trzecią Drogą jako koalicją PSL i Polski 2050 głosować na nią chciałoby 6 proc. ankietowanych. Tu nie zmienia się poparcie dla ZP - 40 proc., a o 1 pkt. proc. wyższe jest poparcie dla KO (32 proc.), Konfederacji (12 proc.) i Lewicy (8 proc.). W tej opcji 1 proc. badanych wskazało Kukiz'15 i "Inne ugrupowania", a Porozumienie 0 proc.

Pytani w sondażu o udział w wyborach w 56 proc. odpowiedzieli, że zdecydowanie wzięliby w nim udział, a 12 proc. - że raczej tak by zrobiło, co oznacza, że frekwencja wyniosłaby 68 proc. Ne poszłoby do wyborów 24 proc. badanych, "zdecydowanie nie" - 15 proc., a 9 proc. "raczej nie". 8 proc. oceniło, że trudno powiedzieć, czy poszliby głosować czy nie.

Badanie zostało zrealizowane między 25 a 28 sierpnia przez internet - metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym na ogólnopolskiej, reprezentatywnej pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania próbie 1040 Polaków.

autor: Aleksander Główczewski