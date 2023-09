Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, gdzie są wskazane podmioty, które starają się o możliwość nieodpłatnego prowadzenia kampanii w mediach publicznych, widać zgłoszenia fundacji państwowych spółek, takich jak: PGE, PEKAO S.A., PKO BP, PKP, Totalizator Sportowy czy Krajowa Grupa Spożywcza. O sprawie piszemy od dwóch dni na portalu Gazetaprawna.pl.

Reklama

Zgłoszenia pojawiły się we wtorek po południu. Ministerstwo Aktywów Państwowych zapytane, czy wydawało spółkom polecenia w tej sprawie, odesłało nas do samych fundacji. Z kolei od niektórych spółek słyszymy, że udział w kampanii informacyjnej przed referendum mieści się w statutowych celach fundacji, zapisanych np. jako wspieranie społeczeństwa obywatelskiego. Firmy zapowiadają głównie działania profrekwencyjne.

Ale np. GPW stwierdza, że dyskusja wokół części pytań może dotykać kwestii związanych z funkcjonowaniem polskiego rynku kapitałowego i stąd zgłoszenie. Przypomnijmy, że jedno z pytań dotyczy np. wieku emerytalnego. – Podmioty zgłaszają się po to, by być uprawnionym do bezpłatnej kampanii referendalnej w mediach publicznych. W następnym kroku zarządy nadawców publicznych, na bazie rozporządzenia KRRiT, będą przydzielać im czas antenowy, analogicznie jak przy kampanii wyborczej – tłumaczy szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

Reklama

Krytyka

Wygląda na to, że w obozie rządzącym zapadła decyzja, by użyć zasobów spółek w kampanii, której faktycznym celem jest maksymalizacja wyniku wyborczego PiS. Krytycznie na sprawę patrzy Krzysztof Izdebski z Open Spending EU Coalition. – Spółki Skarbu Państwa (SSP) i ich fundacje nie powinny się mieszać do polityki. To podważa ich wiarygodność również wobec udziałowców, którzy nie chcą mieszać się do polityki. W rezultacie może być niekorzystne dla ich interesów. SSP nie powinny w ogóle, ale szczególnie w tak otwarty i bezczelny sposób, angażować się w kampanię wyborczą. To, co publiczne, zupełnie już się pomieszało z interesem grupy polityków – ocenia prawnik.

CZYTAJ WIĘCEJ W CZWARTKOWYM WYDANIU "DZIENNIK GAZETA PRAWNA">>>