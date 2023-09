"Nigdy nie należałem do organizacji skrajnie prawicowych; to było szczeniackie zachowanie" - powiedział PAP Rafał Maksymowicz, kandydat Trzeciej Drogi do Sejmu w okręgu lubelskim. W ten sposób skomentował swoje zdjęcie sprzed lat, na którym "hajluje".

Tłumaczenie kandydata

Poręczenie senatora Burego

Miejsce na liście Na słabej jakości fotografii opublikowanej w poniedziałek przez portal "Jawny Lublin" widać kilka osób unoszących ręce w geście faszystowskiego pozdrowienia tzw. hajlowania. Jak podano, jedną z osób na zdjęciu jest Rafał Maksymowicz. Tłumaczenie kandydata Maksymowicz powiedział PAP, że zdjęcie prawdopodobnie zostało wykonane lata temu podczas imprezy w Radzyniu Podlaskim, skąd pochodzi. Nie miałem pojęcia, że takie zdjęcie zostało zrobione. Nie miałem świadomości, że ja gdzieś, kiedyś taki gest wykonałem. Byłem gówniarzem, miałem 15, może 16 lat. Na pewno nie byłem osobą pełnoletnią – wyjaśnił. Swoje ówczesne zachowanie nazwał: głupim, szczeniackim, idiotycznym. Nigdy nie należałem do organizacji skrajnie prawicowych. Nie brałem udziału w żadnych manifestacjach. Absolutnie nie podzielam tych poglądów – zadeklarował Maksymowicz. Jako przykłady swojej aktualnej działalności wymienił: zaangażowanie w zbiórkę na rzecz ośrodka dla imigrantów w Bezwoli, uczestnictwo w protestach dotyczących zaostrzenia prawa aborcyjnego i obecność na Marszach Równości w Lublinie. Poręczenie senatora Burego Lider ugrupowania w regionie, senator Jacek Bury nazwał zachowanie Maksymowicza na zdjęciu "młodzieńczymi wygłupami". Teraz pracuje bardzo dzielnie na rzecz powiatu łęczyńskiego i całej Polski 2050 – powiedział. Przyznał, że zna Maksymowicza od dwóch lat i ani razu się na nim nie zawiódł. Rafał jest demokratą, szanuje wartości, które my wyznajemy również, czyli szacunek dla człowieka, do prawa. Na pewno nie ma nic wspólnego z jakimiś dziwnymi ruchami – zastrzegł Bury. Wchodzimy w taki etap kampanii, gdzie jeżeli ktokolwiek będąc dzieckiem wtargnął na ulicę, to też mu to wyciągną – zauważył senator. Jego zdaniem, "tego typu wyciąganie rzeczy jest żałosne" i pokazuje, "jak nisko upada polska polityka". Miejsce na liście W wyborach do Sejmu Rafał Maksymowicz startuje z siódmego miejsca z listy Trzeciej Drogi w okręgu nr 6 (lubelskim). Jak napisano na stronie internetowej partii Polska 2050, Rafał Maksymowicz jest sekretarzem regionu i członkiem zarządu koła. W ruchu Polska 2050 jest od początku kampanii prezydenckiej Szymona Hołowni w lutym 2020 r. Odpowiada za rozbudowę struktur ugrupowania. Zawodowo zajmuje się handlem. Autor: Piotr Nowak Piotr Kozłowski