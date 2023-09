W niedzielę w Wieruszowie odbyły się prawybory. Miejscowość leżąca na południowo-zachodnich krańcach woj. łódzkiego nazywana jest "Polską w pigułce", bo dotychczasowe wyniki prowadzonych w niej prawyborów były zbliżone do tych, jakie później występowały w wyborach parlamentarnych. Według podawanych w mediach wyników KO - zdobyła 34,08 proc.; PiS - 32,32 proc.; Trzecia Droga - 11,94 proc.; Konfederacja - 6,64 proc.; Nowa Lewica - 6,35 proc.

Według Szymona Hołowni, wynik ten pokazuje, że Polacy chcą zmiany. Bardzo się cieszymy z wyniku w Wieruszowie, on pokazuje, że jest nadzieja, że idziemy do przodu i że 15 października w Polsce naprawdę zmieni się wszystko - mówił w poniedziałek lider Polski 2050.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że rządzący zostaną rozliczeni 15 października. Dlatego, jak dodał, istotna będzie mobilizacja wszystkich wyborców po stronie demokratycznej opozycji. Kluczowy będzie weekend 30 sierpnia i 1 października. To jest dla nas wielka odpowiedzialność, wielkie zadanie. I myślę, że w opozycji musimy się tym zadaniem podzielić - przekonywał.

"Marsz miliona serc"

1 października odbędzie się organizowany przez KO "Marsz miliona serc".

Bardzo dobrze, że Koalicja Obywatelska organizuje marsz w Warszawie, a my jako Trzecia Droga będziemy w najmniejszej nawet miejscowości - poinformował polityk. Zapowiedział, że kandydaci Trzeciej Drogi zorganizują w ten weekend spotkania z wyborcami w swoich miejscowościach, dzięki czemu będą mogli dotrzeć do tych wyborców, którzy nie przyjadą do Warszawy.

Zapowiedział jednocześnie, że liderzy Trzeciej Drogi będą w trasie od wczesnych godzin porannych w sobotę, do późnych godzin wieczornych w niedzielę. Widzimy, jak ważna jest obecność kandydatów wszędzie, gdzie to możliwe, w każdym najmniejszym nawet środowisku. To jest mobilizacja na całego, ze wszystkich stron. Z życzliwością i dobrymi słowami, bo ważne, żeby opozycja potrafiła współdziałać, a nie zawsze trzeba być w jednym miejscu, żeby współdziałać - wyjaśnił.

Hołownia mówił, że politycy Trzeciej Drogi będą natomiast w ten weekend na spotkaniach z wyborcami w całej Polsce. Trzecia Droga wie, że droga do Warszawy prowadzi przez Wieruszów - dodał Hołownia. Podzielmy się w tym weekendzie pracą. Jedni niech mobilizują wyborców w Warszawie. Będziemy gorąco trzymać kciuki za marsz Platformy Obywatelskiej, niech będzie jak największa frekwencja - dodał.

Chcemy, by ten weekend 30 września - 1 października był wielkim weekendem demokracji i mobilizacji. Dzisiaj doskonale wiemy, że potrzebujemy każdego głosu. Często słyszymy pytanie, jak dotrzemy do kilku milionów niezdecydowanych Polaków. Władzy w Warszawie nie zmieni się tylko mobilizacją w Warszawie. Potrzebna jest mobilizacja w Wieruszowie, Ciechanowie, Kłodzku - w tych wszystkich miejscach, z których pochodzimy - powiedział Hołownia.

Zaznaczył, że liderzy Trzeciej Drogi będą w ten weekend na spotkaniach w całej Polsce, choć na marszu w Warszawie pojawią się politycy warszawscy Polski 2050 m.in. wiceprzewodniczący ugrupowania Michał Kobosko.

Autor: Daria Kania