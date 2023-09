Jesteśmy społeczeństwem na dorobku, więc wmawianie ludziom, że mogą zrezygnować z pracy i czekać aż pozostali rozwiążą ich problemy, jest niebezpieczne - dodał Komorowski.

"Tu się pozytywnie odróżnia Trzecia Droga i Konfederacja"

Prezydent Rzeczpospolitej Polski w czasach rządów Platformy Obywatelskiej pozytywnie wypowiedział się na temat dwóch frakcji politycznych. Tu się pozytywnie odróżnia Trzecia Droga i Konfederacja. Mówią, że praca jest najważniejsza - wskazał.

Komorowski ocenił też obietnice PiS i KO. Pochlebnie wypowiedział się na temat dwóch pomysłów Donalda Tuska, któreszczególnie przypadły mu do gustu. Zapowiedź dokonania przeglądu sytuacji w armii, zamówień wojskowych pod kątem istnienia i obowiązywania całościowego planu rozwoju sił zbrojnych. Przyjmuję to jako troskę o racjonalność wydatków, nie tylko wojskowych. Podoba mi się też pomysł likwidacji bariery finansowej przy stosowaniu metody in vitro. Narasta przecież gigantyczny kryzys demograficzny, więc trzeba działać i wspierać rodziny w chęci posiadania dzieci - ocenił.