Krajewski we wtorek w Studiu PAP odniósł się do niedzielnego warszawskiego Marszu Miliona Serc organizowanego przez Koalicję Obywatelską, w którym. w kulminacyjnym momencie, według danych ratusza i Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa brało udział około miliona osób.

Komunikat policji

W poniedziałek stołeczna policja podała, że frekwencja niedzielnego "Marszu Miliona Serc" z godz. 12, to ok. 60 tys. na rondzie Dmowskiego i ok. 40 tys. na trasie przemarszu.

Wiemy o tym, że Platforma Obywatelska mówiła: ulica i zagranica. Ulicę starali się realizować w ostatnich dniach i się przeliczyli - powiedział Krajewski. Na uwagę, że z danych ratusza wynika, że w marszu uczestniczyło milion osób, poseł PiS odpowiedział: Wiemy o tym, że ratusz po prostu kłamie na potrzeby kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej.

Krajewski: Politycy PO się przeliczyli

Ponieważ prezydentem Warszawy jest wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski i zamiast rozwiązywać problemy mieszkańców Warszawy, koncentruje się na tym, jak za wszelką cenę wesprzeć PO, która dzisiaj nawet w ocenie ich wyborców przegra najbliższe wybory parlamentarne - powiedział.

Pytany o to ile osób jego zdaniem uczestniczyło w niedzielnym marszu powiedział, że "politycy PO liczyli na milion osób i wiemy o tym, że się przeliczyli prawdopodobnie dziesięciokrotnie".

Autor: Adrian Kowarzyk