Szef MSWiA został m.in. zapytany o to, czy Polska oraz polskie służby są przygotowane na próby destabilizacji sytuacji społecznej po wyborach parlamentarnych. Absolutnie tak. Zarówno przed wyborami, jak i po wyborach. Do żadnych fałszerstw nie dopuścimy - podkreślił.

Przewaga opozycji

Przypomniał, że "komisje wyborcze organizowane są na poziomie samorządów, a w wielu samorządach, zwłaszcza w dużych miastach, przewagę ma opozycja". Nie wiem, do kogo są kierowane te uwagi o rzekomej możliwości sfałszowania wyborów – dodał.

Na pewno władze państwowe nie pozwolą, aby doszło do jakiegokolwiek fałszowania wyborów. Jeżeli komuś takie myśli przechodzą do głowy, to gdyby je realizował, poniesie bardzo twarde konsekwencje– zaznaczył Kamiński.

Wolne wybory

Podkreślił również, że "w Polsce są wolne wybory, nasi obywatele wypowiedzą się w sposób swobodny". My to zapewnimy. Wszystkie działania naszych służb dotyczą właśnie tego, żeby było można w sposób swobodny wyrażać swoje poglądy, i tak też zabiegać o głosy wyborców - zaznaczył. Każdy wynik, jaki wyborcy wydadzą, ma być uszanowany przez wszystkich - zaznaczył.

Autorka: Anna Kruszyńska