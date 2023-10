Frekwencja w niedzielnych wyborach do Sejmu i Senatu na godz. 17 wyniosła 57,54 proc. - poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. Lokale wyborcze są otwarte od godz. 7. Cztery lata temu, w roku 2019 , w wyborach do parlamentu frekwencja na godz. 17 wyniosła 45,94 proc. Najwyższa frekwencja zanotowana w tzw. obwarzanku warszawskim, gdzie wyniosła 63,21 proc. Najniższa frekwencja do tej godziny była w Opolu, gdzie zagłosowało 52,26 proc. uprawnionych - poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza.

Najwyższą frekwencję, jeśli chodzi o okręgi, zanotowały dwa okręgi w Warszawie. Okręg nr 20 - 63,21 proc. i okręg nr 19 - 63,17 proc. Na trzecim miejscu uplasował się okręg nr 39 z Opola - 62,5 proc. Reklama Najniższą frekwencję zanotowano w okręgach: Nr 21 w Opolu - 52,26 proc. Nr 22 w Krośnie - 54,41 proc. Nr 29 w Katowicach - 54,55 proc. Reklama Polacy w niedzielnym głosowaniu wybierają 460 posłów i 100 senatorów. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza.