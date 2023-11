"Kandydatem sejmowej demokratycznej większości na Rzecznika Praw Dziecka jest mecenas Monika Horna-Cieślak. Wiedza, przygotowanie zawodowe i kilkunastoletnie doświadczenie wsparte rekomendacjami organizacji pozarządowych dają gwarancje, że to najlepszy wybór. Trzymam kciuki!" - napisał w mediach społecznościowych Budka.

Reklama

"Pani Mec. @MHornaCieslak jest bardzo dobrze przygotowana do pełnienia urzędu Rzeczniczki Praw Dziecka. Właśnie dotarła do mnie wiadomość, że Pani mecenas otrzymała rekomendację z ramienia koalicji większościowej. Wspólna kandydatka, to gwarancja szybkiego wyboru RPD, z czego się bardzo cieszę. Serdecznie gratuluję Pani Mecenas! Deklaruję pełne wsparcie!" - komentował na portalu X Konrad Ciesiołkiewicz, który był faworytem Koalicji Obywatelskiej na stanowisko RPD.

Reklama

"Dobra wiadomość dla Polski i wszystkich dzieci! Nowa sejmowa większość tworzona przez @__Lewica @KO_Obywatelska @nowePSL @PL_2050 zdecydowała, że kandydatką na Rzecznika Praw Dziecka będzie Monika Horna-Cieślak. Olbrzymie doświadczenie, przygotowanie zawodowe oraz wielka wiedza daje gwarancje, że to najlepszy wybór" - czytamy we wpisie Krzysztofa Gawkowskiego.

Kiedy mija kadencja obecnego RPD?

Kadencja obecnego Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka upływa 14 grudnia br. Decyzją marszałka Sejmu Szymona Hołowni kluby na zgłoszenie kandydatów na RPD miały czas do 20 listopada.

Kim jest Monika Horna-Cieślak?

Monika Horna-Cieślak to adwokatka i działaczka społeczna, która specjalizuje się w ochronie praw dzieci i młodzieży. Udziela pomocy prawnej osobom najmłodszym, przede wszystkim doświadczającym przemocy psychicznej, fizycznej oraz seksualnej.

Adwokatka brała udział przy tworzeniu, najważniejszych w ostatnich latach, ustaw dotyczących bezpieczeństwa dzieci i kobiet, czyli tzw. antyprzemocówki 1.0 i 2.0 (wprowadzających m.in. możliwość natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy od osoby jej doświadczającej) oraz ustawy Kamilka (nakłada na wszystkie instytucje, w których przebywają dzieci standardy ochrony, czy analizę przypadków, w których doszło do śmierci dzieci lub znacznego uszczerbku na ich zdrowiu z winy dorosłych).