Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz napisał w czwartek na platformie X (dawniej Twitter), że Wojsko Polskie znów zagra z Fundacją WOŚP pod hasłem "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych".

Kosiniak-Kamysz zachęcił też wszystkie jednostki wojskowe w kraju i w Polskich Kontyngentach, aby "włączyć się w tę piękną akcję". - Razem możemy zrobić więcej dla tych, którzy potrzebują wsparcia! - dodał wicepremier. Wpis zakończył symbolem czerwonego serca.

Tematem zaplanowanego na 28 stycznia 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będą "Płuca po pandemii". Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49 oddziałów pulmonologicznych dla dorosłych. Fundacja planuje zakup m.in. urządzeń służących do diagnostyki obrazowej, rezonansów magnetycznych, aparatów ultrasonograficznych, polisomnografów, przenośnych spirometrów, systemów do badań bronchoskopowej, sprzętu do rehabilitacji pulmonologicznej i torakochirurgii.

Fundacja WOŚP została założona blisko 30 lat temu przez Jurka Owsiaka. Od tej pory regularnie raz w roku — w styczniu – organizuje zbiórkę pieniędzy.

Fundacja prowadzi działalność w zakresie ochrony m.in. na rzecz ratowania życia chorych osób, w szczególności dzieci, poprawy stanu ich zdrowia, a także promocji zdrowia i profilaktyki. Cele realizowane są m.in. poprzez zakupy sprzętu dla szpitali, programy medyczne i edukacyjne.