"Wszyscy kandydaci PSL do Sejmu powinni podpisać oświadczenie, że po wyborach nie zmienią barw partyjnych; powinni zadeklarować, że jeżeli to zrobią to przeznaczą 1 mln zł na WOŚP lub Caritas" - powiedział w piątek w Onet rano prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz został zapytany czy podtrzymuje swoją zapowiedź złożoną podczas jednego ze spotkań wyborczych, że wszyscy kandydujący do Sejmu z PSL powinni podpisać oświadczenia, że po wyborach nie zmienią barw partyjnych. Reklama Dobrowolne oświadczenie w tej sprawie każdy powinien złożyć i wtedy wyborca będzie widział, że można rozliczyć takiego delikwenta - powiedział szef PSL. Dodał, że w oświadczeniu takim każdy powinien się zobowiązać, że jeśli po wyborach zmieni barwy partyjne to przeznaczy 1 mln zł na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy lub Caritas. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że ta propozycja wynika z doświadczeń, nie tylko jego formacji, ale tak naprawdę wszystkich formacji. Dodał, iż chciałby, żeby posłowie jego ugrupowania byli wiarygodni, żeby "nie było takiego sprzedawania się". Reklama Kosiniak-Kamysz: Mamy plan dla Polski Zobacz również Na pytanie, czy takie oświadczenie jest zgodne z konstytucją, lider PSL odparł, że "konstytucja mówi o wolności sprawowania mandatu i o wolności człowieka". - Ja nie będę nikogo do tego zmuszał - zaznaczył Kosiniak-Kamysz. Dopytywany, czy ta część polityków, która będzie startować "z puli" Polski 2050 Szymona Hołowni też będzie podpisywać takie oświadczenie, szef ludowców powiedział, że nie rozmawiał o tym z Hołownią. - Ale myślę, że to jest dla wszystkich komitetów wyborczych, nie tylko dla naszej - Trzeciej Drogi, ale dla wszystkich komitetów może to być ciekawy pomysł - powiedział Kosiniak-Kamysz. 27 kwietnia Hołownia i Kosiniak-Kamysz poinformowali o wspólnym starcie obu formacji w nadchodzących wyborach parlamentarnych, a w maju, że ich wspólny komitet wyborczy będzie nosił nazwę Trzecia Droga - Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe. autor: Edyta Roś Anna Lewicka twitter Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję