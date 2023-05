Na wspólnej konferencji z politykami PSL, lider Polski 2050 przypomniał, że podczas ogłaszania współpracy obu ugrupowań obiecywali przedstawienie nazwy koalicyjnego komitetu. Do wyborów idziemy razem jako Trzecia Droga - Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe - tak będzie nazywał się nasz koalicyjny komitet wyborczy - ogłosił Hołownia.

Czym jest Trzecia Droga?

"Trzecia droga, wspólna droga" - pod tym hasłem będziemy starali się przekonać, jak widzimy w badaniach, miliony Polaków, którzy dzisiaj potrzebują innej polityki, którzy dziś zmęczeni są tym sporem, w którym zakleszczyło się polskie społeczeństwo - mówił Hołownia.

Widzimy, jak bardzo potrzebna jest polityka, która jest inna niż ta, która jest oferowana przez ten spór tych dwóch wielkich politycznych obozów. Ludzie się w tym sporze po prostu nie mieszczą - dodał polityk Polski 2050.

Jak ocenił, "ludzie chcą nadziei i polityki, która nie będzie o sile polityków, ale będzie o przywracaniu mocy obywatelom Rzeczpospolitej". Taką politykę będziemy chcieli w ramach Trzeciej Drogi proponować, taką politykę będziemy tworzyć i budować - zapowiedział Hołownia.

Trzecia Droga to autentyczna droga, która prowadzi nas do czegoś innego niż było przed 2015 rokiem. Nie ma powrotu do tego, co było przed 2015 rokiem - podkreślał lider Polski 2050. Czasy się zmieniły, wyzwania są zupełnie inne - dodał.

Alternatywa dla PiS

W ocenie lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza "Trzecia Droga to jest wybór większego dobra, a nie mniejszego zła". Trzecia Droga jest alternatywą dla tych, którzy dzisiaj rządzą i prowadzą Polskę drogą na manowce, jest alternatywą dla tych, którzy chcą prowadzić Polskę drogą na skróty, czasem prosto w przepaść - przekonywał.

Droga, którą proponujemy, jest drogą pod prąd, do góry, żeby dotrzeć do źródła, żeby nastąpiło odrodzenie, odnowienie - mówił Kosiniak-Kamysz.

Autorzy: Grzegorz Bruszewski, Piotr Śmiłowicz