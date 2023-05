Podczas Forum Samorządu Otwartego Polski 2050, Hołownia podkreślił, że "Polska 2050 teraz w koalicji z PSL będzie tą siłą, która przywróci nadzieję Polsce lokalnej, Polsce samorządnej, Polsce, z której się wszyscy wywodzimy". Chcemy sprawić, żeby Polska znowu składała się z tysięcy małych ojczyzn, które harmonijnie współpracują ze sobą, które razem robią wspaniałe rzeczy - mówił Hołownia.

Projekt "Polska na 6-tkę"

Przedstawił kilka kluczowych założeń samorządowego programu Polski 2050 w ramachprojektu "Polska na 6-tkę".

Jako pierwszy postulat wymienił "samorząd nowoczesny", czyli taki w którym mieszkańcy będą mogli większość spraw załatwić on-line. Hołownia mówił, że celem jest "ucyfrowienie" samorządu.

Animator w każdej gminie to kolejny postulat formacji Szymona Hołowni.

Po trzecie - jak mówił - Polska 2050 chce zwiększyć niezależność finansową samorządów. Samorządy powinny mieć większy udział w (podatku) PiT, samorządy być może powinny współdecydować o stawkach podatków na swoim terenie, samorządy powinny - to rewolucja - mieć udział w podatku VAT, my proponujemy go na poziomie 3 procent - mówił Hołownia.

Dodał też m.in., że nietykalna powinna być subwencja oświatowa, tzn. nie może spadać jej wysokość.

Jako kolejny postulat Hołownia wymienił "zdrowie i transport publiczny blisko ludzi". Chcemy usamorządowić, zbliżyć do ludzi ochronę zdrowia w Polsce na każdym jej szczeblu - wyjaśnił. Mówił też o znaczeniu dobrego transportu publicznego.

Lider Polski 2050 mówił też o znaczeniu kształtowania współpracy między samorządami z organizacjami pozarządowymi. Wreszcie - jak podkreślił - kolejny postulat to godne wynagrodzenia dla pracowników sfery samorządowej i uporządkowanie ich statusu. To muszą być urzędnicy służby cywilnej, trzeba im dać związane z tym prawa, ale też nałożyć na nich obowiązki, trzeba im po latach mrożenia pensji (...) zapewnić godne podwyżki - mówił Hołownia.

Następnie mówił - w kontekście podejścia władz centralnych do samorządu - że "nie może tak być w Polsce, że państwo stosuje upokarzanie jako narzędzie sprawowania władzy". Samorząd to my, nie jacyś +oni+ i dzisiaj o siebie musimy zawalczyć - mówił lider Polski 2050.

Bez fundamentu jakim jest samorząd nie ma Polski, ona będzie bez połowy tego (obecnego) rządu, ona będzie bez mnóstwa innych różnych urzędników, ale jej nie będzie bez wójta, burmistrza i pracujących na miejscu radnych - podkreślił Hołownia.

Zwracał uwagę, że zgodnie z zasadą pomocniczości, "państwo ma pomocniczą rolę w stosunku do wspólnot lokalnych, a nie nadrzędną, a nie rolę monarchy".

Hołownia mówił też, że "samorządowcy muszą zaangażować się w to, co się dzisiaj dzieje w Polsce, po tej czy po innej stronie demokratycznej opozycji". Jeżeli ta mobilizacja nastąpi, to wygramy, bo was są w Polsce tysiące, tych którzy słyszą ludzi, znają ich - mówił do samorządowców lider Polski 2050.

My Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) nie walczymy o elektorat PO, nie walczymy o elektorat Lewicy, nie walczymy o elektorat innych, demokratycznych ugrupowań i tak naprawdę nie walczymy też o elektorat PiS (...). Dzisiaj celem Trzeciej Drogi jest 40 proc. tych, którzy nie pójdą na najbliższe wybory (...). Naszym celem jest przekonanie tych, którzy dzisiaj mówią (...) +nie wiem, na kogo zagłosuję+ - wyjaśnił Hołownia.

autor: Karol Kostrzewa