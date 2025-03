Korea Północna przeprowadziła test nowego systemu przeciwlotniczego, który ma na celu wzmocnienie jej gotowości bojowej. Testy nadzorował sam Kim Dzong Un, jednak nie ujawniono dokładnej daty ich przeprowadzenia. Jak informuje Polsat News, według ekspertów, testowana broń może zostać wykorzystana w kontekście wojny na Ukrainie. Do tego incydentu doszło tuż po rozpoczęciu przez Koreę Południową wspólnych ćwiczeń wojskowych z USA, które Pjongczang uznał za "prowokację".

Korea Północna testuje nową broń

W ostatnich miesiącach Korea Północna regularnie testuje nową broń, a wśród ekspertów rosną obawy, że broń ta może trafić do Rosji i być użyta w wojnie na Ukrainie. Korea Północna traktuje współpracę wojskową Korei Południowej z USA jako akt wrogości, co jest pretekstem do dalszego rozwoju broni i ewentualnego eksportu jej do Moskwy.

Reklama

Kim Dzong Un spotkał się z Siergiejem Szojgu

Z kolei, w piątek, w Pjongczangu odbyło się spotkanie Kim Dzong Una z byłym rosyjskim ministrem obrony, Siergiejem Szojgu, który przekazał pozdrowienia od Putina i chwalił umowę o strategicznym partnerstwie między Koreą Północną a Rosją. Choć oficjalnie współpraca wojskowa między tymi krajami nie została potwierdzona, zarówno Pjongczang, jak i Moskwa zacieśniają więzi, szczególnie od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę.