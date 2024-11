Podczas wysłuchania przed parlamentarną komisją ds. wywiadu za zamkniętymi drzwiami przedstawiciele NIS przekazali, że Korea Północna wyeksportowała do Rosji samobieżne armatohaubice kalibru 170 mm i wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe kalibru 240 mm - ujawnił deputowany Li Seong Kweun, który uczestniczył w spotkaniu.

Zaznaczył, że w ocenie NIS Pjongjang prawdopodobnie musiał wysłać również personel, aby nauczył żołnierzy rosyjskich obsługi nowego uzbrojenia.

Kim zaopatruje Moskwę w pociski

Dotychczas służby wywiadowcze informowały, że Pjongjang zaopatruje Moskwę w pociski artyleryjskie kalibru 152 mm. Według szacunków NIS ujawnionych pod koniec października Północ dostarczyła Rosji ok. 20 tys. kontenerów, które mogły pomieścić nawet 9,4 mln takich pocisków.

NIS ustaliła też, że ok. 11 tys. północnokoreańskich żołnierzy zakończyło już szkolenie aklimatyzacyjne w północno-wschodniej Rosji i pod koniec października zostało przeniesionych do graniczącego z Ukrainą obwodu kurskiego. Żołnierze są przydzielani do rosyjskiej brygady powietrzno-desantowej i korpusu piechoty morskiej oraz przechodzą szkolenie taktyczne i przeciwdronowe.

To nie koniec działań Korei Północnej

Ponadto, w związku z aktywnym zaangażowaniem wojsk Korei Północnej w walkę na pierwszej linii frontu, służby wywiadowcze próbują ustalić konkretne informacje dotyczące operacji i zakresu strat poniesionych przez te siły.

Przedstawiciele NIS wyrazili obawę, że jeśli wojna potrwa długo, zależność Rosji od Korei Północnej i zapotrzebowanie na jej pomoc wzrosną, co może skłonić Rosję do przekazania sojusznikowi "technologii, których przekazywać nie powinna" - zwróciła uwagę południowokoreańska agencja prasowa Yonhap.

