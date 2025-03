Delegacja byłego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej Karola Nawrockiego oraz jego czterech współpracowników w Moskwie miała miejsce od 23 do 25 lipca 2018 r. Jak zaznaczył na platformie X Krzysztof Brejza, wyjazd kosztował 22,5 tys. zł.

"Po powrocie Muzeum nie wydało komunikatu, nie zamieściło zdjęć z wizyty, pobyt Nawrockiego u ludzi Putina przemilczano też w social mediach MIIWŚ, choć z dyrektorem bawił w Rosji m.in. rzecznik prasowy. Zawiadamiam prokuraturę z paragrafu o niegospodarności i przekroczeniu uprawnień" - poinformował europoseł.

Pytania do Karola Nawrockiego

Wizytę Karola Nawrockiego w Moskwie nazwał "tajemniczą". Europoseł Brejza zadał we wpisie na platformie X pytania do Nawrockiego, kandydata na prezydenta RP:

Co Pan robił w Moskwie między 23 a 25 lipca 2018? Z kim ze strony rosyjskiej się spotykał i o czym rozmawiał?

Dlaczego M II WŚ kiedy Pan nim zarządzał utajniło informacje na temat tej wizyty?

Po co poleciało z Panem do Moskwy czterech pracowników M II WŚ, w tym rzecznik, jeśli kompletnie nie komunikowaliście tej wizyty w mediach?

Konkretne efekty wizyty Karola Nawrockiego?

Brejza 27 lutego skierował do Muzeum II Wojny Światowej prośbę o uściślenie informacji dotyczącej wyjazdu Karola Nawrockiego oraz innych pracowników MIIWŚ do Victory Museum w Moskwie oraz Instytutu Polskiego w Moskwie. Zapytał o konkretne efekty wizyty Karola Nawrockiego oraz jego zastępcy, rzecznika prasowego, kierownika działu marketingu i sprzedaży oraz specjalisty do spraw dyplomacji z biura dyrektora towarzyszących mu podczas wizyty. Przedstawiciele MIIWŚ odpowiedzieli europosłowi m.in., że w zasobach archiwalnych muzeum nie odnalazło informacji o tej wizycie.

Karol Nawrocki jest kandydatem na prezydenta Polski popieranym przez PiS. Od 2017 do 2021 r. był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W 2021 r. został prezesem Instytutu Pamięci Narodowej.

Nawrocki odpowiada

- W Moskwie wykonywałem swoje obowiązki jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej. Europosła Krzysztofa Brejzę proszę, aby spytał o czym Donald Tusk rozmawiał z Władimirem Putinem na molo w Sopocie, a o mnie niech będzie spokojny - powiedział w piątek Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta popierany przez PiS.

Nawrocki zapewnił, że jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej prowadził politykę historyczną, politykę pamięci. - Mówiłem o polskim doświadczeniu II Wojny Światowej literalnie na całym świecie: i w Moskwie, i w Pekinie, i w Nowej Zelandii, i w krajach Europy Zachodniej, i w Brukseli - podkreślił. Jak dodał, podczas takich wizyt zawsze mówił to samo: "że wojna rozpoczęła się od ataku III Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego na państwo polskie" we wrześniu 1939 roku.