Biały Dom ogłosił w poniedziałek, że zawiesił wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy - w tym znajdującą się w drodze do kraju i w magazynach w Polsce - "by upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania" konfliktu.Jeśli prezydent Ukrainy zadzwoni i przedstawi poważną propozycję, jak zamierza zaangażować się w proces pokojowy, możemy wrócić do rozmów - powiedział wiceprezydent USA J.D. Vance w wywiadzie dla telewizji Fox News. Powiadomił również, że Stany Zjednoczone "już pracują" nad szczegółami dotyczącymi porozumienia z Rosjanami.

Nawrocki o braku wdzięczności Zełenskiego

Informację o zawieszeniu pomocy dla Ukrainy skomentował Karol Nawrocki.To wynik braku wdzięczności prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i braku umiejętności prowadzenia polityki międzynarodowej - powiedział kandydat PiS na prezydenta Polski. Dodał , że to "zła informacja" także dla naszego regionu.

Dodał, że od samego początku był zaniepokojony tym, co prezydent Zełenski, "także wobec Polski, podnosi". Pytany, czy krytyka powinna również spaść na prezydenta USA, prezes IPN powiedział, że "widzi problem przede wszystkim Zełenskim". Widzę go konsekwentnie od jakiegoś początku, gdy tak się traktuje swoich sojuszników, także tych mniejszych, jak Polska - mówił.

Trump wysłał "ostatni sygnał"

Jego zdaniem, Trump jest twardym negocjatorem i "wysłał ostatni sygnał do Zełenskiego, że musi lepiej traktować swoich partnerów". A ja mam nadzieję, że Zełenski lepiej będzie traktował także mniejszych partnerów, a równie ważnych, swoich sąsiadów, czyli Polskę - stwierdził Nawrocki.