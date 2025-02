Gen. Leon Komornicki uważa, że Polska nie jest obecnie w stanie skutecznie obronić się przed atakiem powietrznym Rosji i przeprowadzić kontruderzenie. Czego brakuje? Jego zdaniem przede wszystkim obrony powietrznej.W postaci takiej, jak posiada Izrael, tylko znacznie większej. Chodzi zbudowaną kopułę, która jest w stanie odeprzeć zmasowany atak na całym terytorium państwa – uważa generał. Według niego konieczne jest także wprowadzenie natychmiast powszechnego poboru, ponieważ teraz "obrona sprowadza się do wymiaru propagandowego".

Gen. Leon Komornicki alarmuje, że "nie mamy zdefiniowanej strategii bezpieczeństwa narodowego, a to jest filar systemu obronnego państwa". Nie mamy - adekwatnej do istoty charakteru rosyjskiej agresji, rosyjskiej sztuki wojennej - operacyjnej taktyki, nie mamy zdefiniowanej doktryny obrony państwa– mówi wojskowy.

Rosja zaatakuje Polskę za 5 lat?

Kiedy Rosja mogłaby zaatakować Polskę?Według mojej oceny mamy na to 5 lat. To jest minimum, może być więcej. Zależy, jak rozwinie się sytuacja w Ukrainie, jaki będzie wynegocjowany pokój – mówi gen. Komornicki. Jego zdaniem, "w pierwszym rzędzie Rosjanie nie uderzą w Polskę, tylko kraje nadbałtyckie". Jeśli jeśli dojdzie do ataku Rosji, to najpierw będzie to uderzenie powietrzne. Wojska lądowe w dzisiejszej wojnie mają charakter podwykonawczy. Główny wysiłek przenosi się z uderzenia w przestrzeni powietrznej – podkreśla gen. Komornicki. Jego zdaniem atak zostanie przeprowadzony z zaskoczenia.

"USA mają wiedzę o Wołodymyrze Zełenskim"

To jest nieprawdą, że Amerykanie nie mają żadnych lewarów na Ukrainę, bo mają – chociażby Starlink – odpowiada gość radia ZET, pytany o umowę między USA, a Ukrainą ws. surowców. Amerykanie wiedzą coś więcej, niż nam się wydaje, co nie ujrzało i może nie ujrzy światła dziennego – dodaje tajemniczo generał.

Jego zdaniem, USA mają wiedzę o Wołodymyrze Zełenskim i jego najbliższym otoczeniu. Nie są to panowie, których można zakwalifikować do aniołów– komentuje. Według niego Polska powinna rozpocząć własny program jądrowy, a armia europejska to mrzonka.