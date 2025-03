Biały Dom ogłosił w poniedziałek, że zawiesił wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy – w tym tą będącą w drodze do kraju i w magazynach w Polsce – "by upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania" konfliktu.

Porozumienie USA z Rosją

Jeśli prezydent Ukrainy zadzwoni i przedstawi poważną propozycję, jak zamierza zaangażować się w proces pokojowy, możemy wrócić do rozmów – powiedział w poniedziałek wiceprezydent J.D. Vance w wywiadzie dla telewizji Fox News. Stwierdził przy tym, że USA "już pracują" nad szczegółami porozumienia z Rosjanami.

Komentarz Karola Nawrockiego

Nawrocki ocenił we wtorek w Polsat News, że wstrzymanie pomocy "to zła informacja dla Ukrainy i dla naszego regionu świata, ale jest ona wynikiem braku wdzięczności prezydenta Zełenskiego i braku umiejętności prowadzenia polityki międzynarodowej".

Zapytany, czy nie odbiera tej decyzji prezydenta USA krytycznie, odpowiedział, że przede wszystkim widzi problem w prezydencie Zełenskim. Trump jest twardym negocjatorem, znamy tę poetykę negocjacji prezydenta Stanów Zjednoczonych i wydaje mi się, że wysłał on w tym momencie ostatni sygnał do prezydenta Zełenskiego, że musi lepiej traktować swoich partnerów – powiedział Nawrocki.

Wyraził też nadzieję, że mamy do czynienia tylko z chwilowym kryzysem relacji dyplomatycznych.

W poniedziałek wieczorem prezydent Zełenski napisał na platformie X, że Ukraina kontynuuje współpracę z partnerami i liczy na wsparcie Stanów Zjednoczonych na drodze do pokoju. Przygotowujemy się do podjęcia kolejnych kroków w najbliższej przyszłości – dodał.

Co z umową o minerałach?

Również w poniedziałek wieczorem republikański kongresmen Brian Fitzpatrick poinformował po rozmowie z szefem kancelarii prezydenta Zełenskiego, Andrijem Jermakiem, że umowa z Ukrainą o zasobach mineralnych zostanie podpisana najbliższym czasie. Umowa ta miała według zapowiedzi zostać podpisana w ubiegły piątek, ale po burzliwej wymianie zdań w Gabinecie Owalnym, do jej podpisania nie doszło.