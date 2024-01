Dla wielu osób Malediwy słyną z rajskich plaż i luksusowych kurortów. Warto jednak przypomnieć, że są przy tym strategicznie położone w centrum Oceanu Indyjskiego, w pobliżu ważnych szlaków transportu morskiego.

Reuters przypomina, że ten kraj tradycyjnie znajdował się w sferze wpływów Indii, co pozwalało Delhi na monitorowanie dużego obszaru oceanu.

Malediwy. Jest wezwanie do indyjskich władz

Agencja dodaje, że Chiny, które w ostatnich latach rozwijają i modernizują swoją marynarkę wojenną, starają się uzyskać dostęp do strategicznego archipelagu i chronić przebiegające w pobliżu szlaki importu surowców z krajów Zatoki Perskiej.

Z kolei nowy prezydent Malediwów wygrał wybory we wrześniu 2023 roku. Tym samym pokonał w drugiej turze Ibrahima Soliha. Muizzu obiecywał usunięcie niewielkiego indyjskiego kontyngentu wojskowego na Malediwach, liczącego około 80 żołnierzy.

Na spotkaniu malediwska delegacja zaproponowała w imieniu prezydenta Muizzu usunięcie indyjskich żołnierzy do 15 marca. Datę tę zaproponował rząd, a szczególnie prezydent. Dyskusje trwają - przekazał przedstawiciel kancelarii prezydenta Ahmed Nazim po rozmowach delegacji obu krajów.

Najważniejszym punktem do odnotowania jest to, że indyjscy żołnierze nie mogą pozostać na Malediwach. Taka jest polityka tego rządu. Jest to również obietnica prezydenta i to, czego chcą ludzie na Malediwach - kontynuował.

Malediwy zacieśniają więzi z Chinami

Reuters dodaje, że Malediwy zacieśniają natomiast więzi z Chinami. W czasie pierwszej wizyty państwowej w tym kraju Muizzu uzgodnił w ubiegłym tygodniu podniesieni dwustronnych relacji do poziomu „wszechstronnego partnerstwa strategicznej współpracy”. To z kolei ma otworzyć drogę do zwiększenia chińskich inwestycji na Malediwach.

Z danych Banku Światowego Malediwy mają w Chinach dług w wysokości 1,37 mld dolarów. To odpowiada około 20 proc. całego publicznego zadłużenia tego kraju.