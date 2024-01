DGP: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są nadal posłami czy Państwowa Komisja Wyborcza powinna wskazać kolejnych posłów do objęcia mandatów po nich?

Sylwester Marciniak: Konstytucja mówi, że do parlamentu nie może być wybrana osoba prawomocnie skazana na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Kodeks wyborczy precyzuje, co się dzieje, jeśli do utraty prawa wybieralności dojdzie w trakcie kadencji. Wówczas wygaśnięcie mandatu stwierdza marszałek Sejmu w drodze postanowienia w Monitorze Polskim z zastrzeżeniem, że najpierw musi dobiec końca ewentualna procedura odwoławcza do Sądu Najwyższego. Wynika to bezpośrednio z wykładni funkcjonalnej art. 251 kodeksu wyborczego. PKW może zawiadomić marszałka o kolejnych osobach z listy do objęcia mandatu, jeśli nie wpłynęło odwołanie od postanowienia marszałka lub jeśli odwołanie nie zostało uwzględnione przez SN. Tymczasem marszałek 21 grudnia 2023 r. wystąpił do nas z wnioskiem o wskazanie kolejnych kandydatów do przejęcia mandatów po Wąsiku i Kamińskim przedwcześnie, jeszcze zanim zaczął biec termin do złożenia odwołania.

