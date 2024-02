Zandberg o kredycie zero procent. "Nie poprzemy"

Współprzewodniczący Lewicy Razem Adrian Zandberg udzielił wywiadu Wirtualnej Polsce. Polityk pytany był m.in. o status partii Lewica Razem w koalicyjnej układance.

Zandberg przypomniał, że Razem nie weszła do rządu, ale udzieliła ekipie Donalda Tuska wotum zaufania. Mamy swobodę głosowania w sprawach, w których się różnimy - zadeklarował Adrian Zandberg.

Jako jedną z kwestii, na które ma inny pogląd niż rząd, wymienił kredyt mieszkaniowy zero procent. Jeśli do Sejmu trafi ustawa o dopłatach dla banków i deweloperów, to jej nie poprzemy - stwierdził.

Jednocześnie Zandberg zadeklarował, że chociażby w kwestii uporządkowania zaniedbań w ochronie cywilnej ludności rząd może liczyć na jego ugrupowanie. W Polsce brakuje schronów, nie ma oddzielnej służby odpowiedzialnej za ochronę ludności, nie ma planów ewakuacyjnych ani skoordynowanego wsparcia medycznego w przypadku konfliktu - ocenił polityk. To trzeba posprzątać. Potrzebna jest nowa ustawa. Rząd może tu liczyć na nasze wsparcie, a my na uwzględnienie naszych propozycji w ustawie - przekazał.

Opinia publiczna przesuwa się na lewo

Mimo skromnej reprezentacji Lewicy w porównaniu do sił prawicowych i tych z centrum sceny politycznej, Adrian Zandberg nie kryje optymizmu: "to, co będzie wzmacniać siłę lewicowego głosu w Polsce, to zmiana pokoleniowa".

Ona się dokonuje, a wraz z nią przesuwa się w lewo opinia publiczna - stwierdził w wywiadzie dla Wp.pl. Sprawy ciągle uchodzące za kontrowersyjne, trafią do mainstreamu. Tak było przecież z kwestią prawa aborcyjnego - powiedział polityk.

Zandberg o wyborach samorządowych

W stolicy PiS jest bez szans - ocenił polityk Lewicy Razem. Tutaj pytanie brzmi, czy Platforma będzie miała pełnię władzy, która ją demoralizuje, czy też w końcu ktoś ich będzie kontrolować - zauważył Zandberg.

Wygrać tam [w Warszawie] z PiS to żadna sztuka. Wygrać przyszłość, przeciąć układy z deweloperami, postawić na nogi budownictwo komunalne i usługi publiczne - o, to co innego! - stwierdził polityk.

Polityk przeciął pojawiające się doniesienia, że Razem popiera obecnego włodarza Wrocławia, Jacka Sutryka. Mamy krytyczną ocenę jego rządów - przekazał.