Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na pierwszym posiedzeniu poruszyliśmy temat stworzenia programu wsparcia budowy schronów dla samorządów, poleciłem przygotowanie takiego programu - przekazał we wtorek w Radiu Zet wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Tylko w marcu 1000 osób zgłosiło się do wojska

Kosiniak-Kamysz na pytanie, czy polska armia jest w stanie obronić nas przed atakiem Rosji odparł, że "tak". "Wczoraj mieliśmy raport, chętnych do wstąpienia do polskiego wojska jest najwięcej w ostatnich latach, a po 1989 roku na 100 proc. Pierwszych 10 dni marca to jest ponad tysiąc osób, które się zgłosiły do dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej" - podkreślił.

MON szuka pieniędzy dla samorządów na zbudowanie schronów

Pytany o schrony, szef MON przekazał, że w poniedziałek powołał zespół doradców do spraw samorządowych. "Jednym z tematów, który poruszaliśmy na pierwszym posiedzeniu było stworzenie programu wsparcia budowy schronów dla samorządów" - relacjonował.

Zaznaczył, że polecił przygotowanie takiego programu. "Będziemy szukać finansowania dla takiego programu" - zapowiedział Kosiniak-Kamysz.

Ile w Polsce jest schronów?

Dane o tym pochodzą od Komendanta Straży Pożarnej. Według nich schronów hermetycznych jest dla 300 000 osób. Pozostałe miejsca schronienia nie mają cechy "hermetyczność".