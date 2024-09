Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Społecznych wydała przekazane w poniedziałek PAP stanowisko "W trosce o Dom Ojczysty". Wskazała w nim na negatywne zjawiska życia społecznego, takie jak "tendencje do ateizacji życia publicznego oraz eliminacji etyki ze sfery politycznej".

Przykłady "negatywnych zjawisk"

Jako przykład wskazali "łamanie prawa przez organy państwa, w tym niewłaściwe traktowanie aresztowanych, wprowadzanie prawa do zabijania człowieka przez poszerzenie możliwości przeprowadzenia aborcji aż do 9. miesiąca życia dziecka, odchodzenie od wartości moralnych w wielu dziedzinach życia społecznego, szerzenie nienawiści, promowanie antagonizmów, zarządzanie konfliktami w przestrzeni społecznej, marginalizowanie znaczenia religii, odbieranie prawa do wyznawania wiary oraz eliminowanie symboli religijnych ze sfery publicznej".

W ocenie członków rady, te negatywne tendencje "przekładają się na indywidualne, rodzinne oraz społeczne i narodowe postawy" oraz "prowadzą do głębokich podziałów i braku wzajemnego szacunku, konfliktów, alienacji społecznej oraz ignorowania prawa".

"W wielu przypadkach przyczyniają się do utraty nadziei, sensu życia, poczucia tożsamości, jak również rozbicia rodziny, samotności i promowania negatywnych wzorców w procesie formowania młodego pokolenia" - czytamy w stanowisku.

Członkowie rady zaapelowali do organów państwa "o zaniechanie wszelkich działań powodujących degradację życia społecznego".

Apel do wierzących i ludzi dobrej woli

Do wierzących zwrócili się z kolei z prośbą "o aktywną, opartą o zasady Ewangelii, obecność w życiu społecznym", zaś do ludzi dobrej woli "o zachowanie wierności sumieniu w duchu solidarności i odpowiedzialności za dobro wspólne". "Pamiętajmy, że Polska to nasz wspólny dom, a dziedzictwo chrześcijańskie jest od wieków jego fundamentem" - czytamy w stanowisku"