W poniedziałek w pełnym, 9-osobowym składzie, obradowała Państwowa Komisja Wyborcza.

Jak poinformował po posiedzeniu szef PKW Sylwester Marciniak, Państwowa Komisja Wyborcza - w wykonaniu postanowienia Sądu Najwyższego - przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych z 2023 r.

W uchwale - jak przekazał - znalazł się także zapis, że została ona podjęta "wyłącznie w wyniku uwzględnienia skargi (PiS - PAP) przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i jest immamentnie i bezpośrednio powiązana z orzeczeniem, które musi pochodzić od organu będącego sądem w rozumieniu Konstytucji i Kodeksu wyborczego". "PKW nie przesądza przy tym, iż IKNiSP SN jest sądem w rozumieniu Konstytucji RP i nie przesądza o skuteczności orzeczenia" - głosi treść przyjętej uchwały.

PKW przyjmuje sprawozdanie PiS. Kontrowersje wokół orzeczenia SN

Za przyjęciem takiej uchwały głosowało czterech członków PKW: Sylwester Marciniak, Wojciech Sych, Arkadiusz Pikulik oraz Mirosław Suski; trzech było przeciw: Ryszard Kalisz, Paweł Gieras i Maciej Kliś; dwóch wstrzymało się od głosu: Ryszard Balicki i Konrad Składowski.

Marciniak został zapytany przez dziennikarzy o to, kiedy decyzja PKW trafi do ministra finansów Andrzeja Domańskiego. "Wracam, analizuję, podpisuję, więc mam nadzieję, że najpóźniej jutro, w zależności jak ministerstwo działa" - odpowiedział szef PKW.

Dopytywany, ile teraz będzie miał czasu na wykonanie tej decyzji minister finansów, Marciniak odparł, iż przepisy wskazują, że powinien wykonać to "niezwłocznie". "Niezwłocznie to pojęcie takie słownikowe - natychmiast, w ciągu kilka dni" - podkreślił szef PKW.

Marciniak potwierdził, że poniedziałkowa decyzja PKW zamyka sprawę rozliczenia komitetu wyborczego PiS w związku z wyborami do Sejmu i Senatu. Zaznaczył, że od podjętej przez PKW uchwały w tej sprawie nie służy już żaden środek odwoławczy.

Dopytywany, czy to oznacza, że kwota, o którą została pomniejszona dotacja PiS, powinna do tej partii wrócić, Marciniak powiedział, że ta kwota faktycznie "wraca", a jej wysokość zostanie obliczona przy udziale "wysokiej klasy ekspertów KBW". Wyraził nadzieję, że jeszcze w poniedziałek pismo w tej sprawie będzie gotowe.

Przypomniał jednocześnie, że PiS zaskarżyło do Sądu Najwyższego jeszcze jedną uchwałę PKW, dotyczącą odrzucenia sprawozdania rocznego partii; nie została ona jeszcze rozpoznana przez SN.

Szef PKW poinformował ponadto, że podczas posiedzenia zaakceptowano propozycję, by Państwowa Komisja Wyborcza składała wnioski: o wyłączenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej od orzekania w sprawach wyborczych oraz wniosków o zawieszenie postępowań w tych sprawach.

Ponadto, PKW przyjęła wniosek zobowiązujący Marciniaka do organizacji spotkania PKW z I prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Manowską w celu przeprowadzenia dyskusji dot. składów orzekających w sprawach wyborczych.

Czterech członków PKW - Ryszard Balicki, Paweł Gieras, Maciej Kliś i Konrad Składowski - złożyło w poniedziałek swoje stanowisko, w którym zaapelowali do Sejmu, Senatu i prezydenta o współpracę w celu unormowania sytuacji w wymiarze sprawiedliwości i statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej.

Zaapelowali ponadto do pierwszej prezes SN Małgorzaty Manowskiej o takie konstruowanie składów orzekających w nadchodzących sprawach związanych z przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi, by ich orzeczenia nie mogłyby być podważane.

"Oświadczamy, że jako członkowie organu kolegialnego podejmiemy wszelkie niezbędne działania, by proces wyborczy toczył się z należytym poszanowaniem zasad określonych w Konstytucji RP i Kodeksie wyborczym tak, aby komitetom wyborczym, kandydatom i wszystkim uczestnikom postępowań wyborczych zostały zagwarantowane wszelkie należne im prawa, w tym także do skutecznej procedury odwoławczej" - napisano.

Jak relacjonował szef PKW, podczas posiedzenia Komisja dyskutowała też o przedstawionym przez marszałka Sejmu Szymona Hołowni projekcie tzw. ustawy incydentalnej dotyczącej przyszłorocznych wyborów prezydenckich oraz uzupełniających do Senatu. Marciniak zwrócił uwagę, że propozycja ta nie dotyczy "systemowego uregulowania statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych", o co apelowała PKW. Projekt - wskazywał - dotyczy wyłącznie stwierdzenia ważności wyborów prezydenckich i uzupełniających do Senatu oraz rozpatrywania protestów wyborczych w związku z tymi wyborami.

Szef PKW poinformował ponadto, że 23 grudnia do PKW wpłynęło ponaglenie pełnomocnika komitetu wyborczego PiS w związku z brakiem uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego tego komitetu z wyborów parlamentarnych 2023 r. Z kolei w poniedziałek 30 grudnia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęła skarga na bezczynność PKW.

Kolejne posiedzenie PKW - jak przekazał Marciniak - zaplanowano na 16 stycznia.

Po odrzuceniu przez PKW w sierpniu sprawozdania komitetu wyborczego PiS dotacja podmiotowa dla tej partii (prawie 38 mln zł) została pomniejszona o trzykrotność zakwestionowanej kwoty, czyli o ok. 10,8 mln zł. Ponadto, blisko 26-milionowa roczna subwencja została pomniejszona o 10,8 mln zł. Konsekwencją był też obowiązek zwrotu do Skarbu Państwa zakwestionowanej sumy, czyli 3,6 mln zł.

Ponadto odrzucenie sprawozdania wyborczego było powodem odrzucenia rocznego sprawozdania finansowego PiS za 2023 r. Zgodnie z przepisami odrzucenie sprawozdania rocznego może skutkować utratą przez partię prawa do subwencji z budżetu na trzy lata.

