Krzysztof Kononowicz znany był z hasła "Niczego nie będzie"

Krzysztof Kononowicz zapisał się w świadomości Polaków a w szczególności internautów jako kontrowersyjny influencer. Mężczyzna kandydował m.in. w wyborach na prezydenta Białegostoku. Kultowym stało się jego hasło wyborcze "Niczego nie będzie". Był zapraszany do programów telewizyjnych, zagrał też w filmie, napisano o nim piosenkę.

Reklama

Czym dziś zajmuje się Krzysztof Kononowicz?

Od pewnego czasu Krzysztof Kononowicz jest youtuberem. Jego filmu krążą w sieci na różnych kanałach. Teraz do mediów dotarły niepokojące wieści. Krzysztof Kononowicz, który od lat zmaga się z problemami zdrowotnymi, trafił do szpitala. Jak wynika z doniesień "Super Expressu" jego stan jest fatalny.

Dlaczego Krzysztof Kononowicz trafił do szpitala?

Na opublikowanym w sieci nagraniu widać, że leży w szpitalnym łóżku. Nagranie pochodzi z 28 grudnia z godziny 17.30. Autor wideo twierdzi, że dopiero trzecie wezwanie poskutkowało tym, że karetka zabrała go do szpitala. Kononowicz ma się zmagać z zapaleniem płuc. Nie wylew czy udar, nie słyszy bez aparatu słuchowego, antybiotyki, kroplówka" - czytamy w opisie filmu.

Internauci komentując film zaczęli zastanawiać się, kto do tej sytuacji doprowadził. To sam Kononowicz nie chciał się leczyć, ubezpieczyć wbrew radom wszystkich i to są skutki - twierdzi autor filmu. Pięknie się nim opiekowaliście, gratuluje; Wielka szkoda już po chłopie widać że głowa nie kontaktuje; Tak źle to chyba jeszcze nie wyglądał - pisali internauci.