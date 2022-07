Co by było, gdybym na konferencji prasowej zignorował pytania TVN? Taka sytuacja doprowadziłaby do wzmożenia. Ale gdy Tusk robi to z TVP, to wtedy są oklaski ze strony niektórych dziennikarzy, to jest szokujące – komentował w TVP rzecznik rządu Piotr Müller.

Reklama