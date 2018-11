Papież uznał, że słowa "I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego" to błąd, bo sugerują one, że to Bóg wywołuje w ludziach pokusę. Dlatego Franciszek chce, by teraz wierni modlili się słowami "nie opuszczaj nas w pokusie" - pisze gazeta.pl. Zmiany zaszły także w psalmie "Chwała na wysokości Bogu". Tam katolicy mają mówić "pokój ludziom umiłowanym przez Pana" zamiast "pokój ludziom dobrej woli"

Zdaniem komentatorów takie zmiany w modlitwach to prawdziwa rewolucja w Kościele. Mają jednak wątpliwości, czy wierni zwalczą stare nawyki i będą w stanie modlić się nowymi słowami.