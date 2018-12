Ranni w ataku to bracia zakonni w wieku od 56 do 68 lat. Wszyscy przebywają w szpitalu; najstarszy z nich ma poważne obrażenia głowy po pobiciu.

Wczesnym popołudniem co najmniej dwóch mężczyzn wtargnęło do katolickiego kościoła Marii Niepokalanej. Następnie przez kilka godzin przetrzymywali siłą zakonników. Jeden ze sprawców miał żądać od nich pieniędzy. Co najmniej pięciu duchownych zostało pobitych; według policji napastnicy mogli mieć ze sobą metalowe pręty.

Służby bezpieczeństwa wykluczają terrorystyczny motyw ataku. Prawdopodobnie celem napadu była grabież. Trwa policyjna obława. W pobliżu kościoła są jednostki specjalne; policja prosi o unikanie miejsca ataku i pomoc przy pracy służb.