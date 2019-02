Młody mężczyzna wychodzi wieczorem z przyjaciółmi do nowej restauracji. Gdy zamawia mięso, menedżer zaprasza go na zaplecze. Tam dostaje nóż i fartuch i ma sam zabić świnkę, z której będzie jego kolacja. Tak zaczyna się wideo, przygotowane przez fundację Ostatnia szansa dla zwierząt, która namawia ludzi, by skończyli z jedzeniem mięsa i ratowali w ten sposób zwierzęta.

Bohater rezygnuje z uśmiercenia zwierzęcia. Wtedy jednak do sali wchodzą następni goście, którzy bez żadnych problemów zabijają świnkę.. Gdy Eric wraca na salę, widzi, że każdy gość, który zamawiał mięso, ma krew na ubraniu.