Wszystko zaczęło się od pomysłu kilku przyjaciół z obrzeży Bostonu w USA, a dziś, z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii, która przenosi do rozszerzonej rzeczywistości, projekt jest wprowadzany na całym świecie, by doświadczenia płynące z zabawy klockami LEGO były dostępne również dla dzieci z zaburzeniami wzroku. Ma on nazwę LEGO Braille & Audio Building Instructions.

Pomysłodawcą jest Matthew Shifrin, niewidomy od urodzenia. W dzieciństwie rozwinęła się w nim silna pasja zabawy klockami LEGO, jednak zawsze potrzebował pomocy przy korzystaniu z instrukcji budowania.

Miałem przyjaciółkę Lilyę, który zapisywała dla mnie wszystkie kroki budowania, abym mógł wgrać je do systemu, który pozwoli mi na czytniku Braille’a czytać instrukcje palcami. Specjalnie dla mnie nauczyła się alfabetu Braille’a, aby wspierać moją pasję. Spędzała niezliczone godziny, tłumacząc instrukcje LEGO na język Braille’a - mówi Matthew Shifrin.

Shifrin długo pracował nad niestandardowymi instrukcjami, by móc tworzyć skomplikowane modele, takie jak LEGO Creator Expert Sydney Opera House czy LEGO Creator London Tower Bridge. Instrukcja budowania do tego ostatniego liczy ponad 850 stron. W końcu, po raz pierwszy był w stanie samodzielnie zbudować zestawy LEGO, nie będąc od nikogo zależnym.

To niezwykle ważne dla niewidomych dzieci, ponieważ nieczęsto mogą powiedzieć: Mamo, tato, sam to zbudowałem! Dzieci niewidome nie mają dostępu do wielu rzeczy, które dla dzieci widzących są oczywiste. Klocki LEGO pozwalają poznać środowisko, w którym żyjemy, zobaczyć świat. To bardzo ważne, ponieważ niewidome dzieci są wykluczane z wielu zajęć, szczególnie w szkole podstawowej. A budowanie z klocków LEGO to jedna z tych rzeczy, które mogą robić - dodaje Shifrin.

Gdy Lilya zmarła w 2017 roku, Matthew pragnął uhonorować jej pracę. Chciał, aby z jej pomysłu tworzenia instrukcji skorzystały też inne dzieci - niewidome lub z zaburzeniami wzroku. Dzięki znajomemu z MIT (Massachusetts Institute of Technology) pomysł został przedstawiony w Creative Play Lab w Grupie LEGO. Zespół rozwijał ideę wraz z Austrian Research Institute for Artificial Intelligence, który opracował nowe oprogramowanie AI do tłumaczenia danych LXFML (LEGO Exchange Format Mel Script) z wizualnych instrukcji budowania na opisy tekstowe.

Historia Matthew pokazuje moc zabawy klockami LEGO, która łączy ludzi, pomaga budować zaufanie i pobudza kreatywność. Praca z Matthew była dla mnie zaszczytem, jego pasja i energia są naprawdę inspirujące. Ale co najważniejsze, jego projekt pomoże niewidomym dzieciom na całym świecie doświadczyć tej samej radości budowania i dumy z tworzenia, którą odczuwają wszyscy nasi fani - mówi Fenella Blaize Charity, Creative Director w Grupie LEGO.

Pierwsze cztery instrukcje dla zestawów LEGO Classic, LEGO City, LEGO Friends i LEGO Movie 2™. będą dostępne bezpłatnie w języku angielskim za pośrednictwem strony internetowej www.legoaudioinstructions.com. Konsumenci będą mogli wybrać, czy chcą odsłuchać instrukcje dźwiękowe czy je przeczytać za pomocą czytnika brajlowskiego. Do końca 2019 roku Grupa LEGO będzie zbierać opinie na temat czterech pilotażowych instrukcji, by docelowo wprowadzić ich więcej w pierwszej połowie 2020 roku.

Audio instrukcje są wielką innowacją, jednak nadal pozostaje wiele do zrobienia, jeśli chodzi o dalszy rozwój oprogramowania AI. Celem długofalowych działań Grupy LEGO jest doprowadzenie do zwiększenia liczby języków i dodania ich do wszystkich przyszłych zestawów, by zapewnić wszystkim dzieciom radość i naukę poprzez zabawę. Program pilotażowy LEGO Braille & Audio Building Instructions startuje zaledwie cztery miesiące po ogłoszeniu klocków LEGO Braille Bricks - inicjatywy mającej na celu wsparcie dzieci niewidomych i z zaburzeniami widzenia. Oba projekty są finansowane przez LEGO Foundation.

Gdy buduję zestaw, bardziej czuję, jak budowla wygląda, jak jest zaprojektowana i skonstruowana. Dla osób niewidomych zestawy LEGO działają jak miniaturowe trójwymiarowe zamienniki rzeczywistych budynków zamiast dwuwymiarowych fotografii. Klocki LEGO pozwalają mi zobaczyć rzeczy, których nie można dotknąć np. łuki pałacu Middle Eastern lub wieże londyńskiego Tower Bridge. Chciałbym, aby każda niewidoma osoba mogła pobrać instrukcje, kupić zestaw, poprosić widzącego o posortowanie elementów i poczuć się na równi z widzącym budowniczym. Chcę, aby każdy niewidomy poczuł, że to, co kiedyś było niemożliwe, teraz jest możliwe, że sam może zbudować miniaturowy świat LEGO - mówi Matthew Shifrin.

Pracę Matthew Shifrina można zobaczyć na stronie www.legoaudioinstructions.com. Warto zaznaczyć, że instrukcje są rekomendowane dla zawansowanych budowniczych.