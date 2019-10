Ratownicy wyciągnęli trzy osoby, które znajdowały się w uszkodzonym samolocie i które z różnym stopniem obrażeń zostały umieszczone w placówkach medycznych Lwowa. W wyniku wypadku samolotu zginęło pięć osób - podano w komunikacie.

Wcześniej informowano o trzech zabitych.

Wiceminister infrastruktury Jurij Ławreniuk oświadczył, że przyczyną katastrofy mógł być brak paliwa albo błąd pilotów. W momencie katastrofy w okolicach lotniska była gęsta mgła.

Wyprodukowany 51 lat temu An-12, należący do linii Ukraina Aeroalians, leciał z Hiszpanii do Turcji. We Lwowie samolot miał wylądować na tankowanie. Do zdarzenia doszło przed godz. 7 czasu lokalnego (godz. 6 w Polsce). Maszynę znaleziono w odległości 1,5 km od pasa startowego lotniska we Lwowie.