Ambasada podkreśliła w informacji przekazanej PAP, że nominacja Polski to historyczny moment i wspólny sukces. Zakwalifikowanie się Polski do nominacji do amerykańskiego Programu Ruchu Bezwizowego oznacza - podała amerykańska placówka - że wkrótce Polacy będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych w celach biznesowych i turystycznych, w większości przypadków, bez wizy.

"Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA wymaga przeprowadzenia dodatkowych procedur administracyjnych ze strony rządu USA, aby sfinalizować przystąpienie Polski do Programu Ruchu Bezwizowego. Ambasada USA przewiduje, że procedury te potrwają kilka miesięcy, zanim rozpocznie się podróżowanie bez wiz. Po zakończeniu tego procesu Sekretarz Bezpieczeństwa Wewnętrznego ogłosi datę rozpoczęcia podróżowania w ramach Programu Ruchu Bezwizowego" - poinformowała ambasada.

Według amerykańskiej ambasady nominacja do Programu Ruchu Bezwizowego jest zasługą także Polaków, którzy przyczynili się do obniżenia wskaźnika odmów wizowych poniżej 3 proc., co było podstawowym warunek zakwalifikowania Polski do programu. Polska i USA 30 września dopełniły ponadto warunków wszystkich umów dwustronnych dotyczących bezpieczeństwa.

"Polska i Stany Zjednoczone są nie tylko sojusznikami, ale najbliższymi przyjaciółmi, a w tym roku wspólnie tworzyliśmy historię" - powiedziała w okolicznościowym nagraniu ambasador Georgette Mosbacher. "Ten milowy krok był moim priorytetem od samego początku" - podkreśliła.