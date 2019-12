Wśród trzech uwiecznionych na rysunku postaci, które powstrzymały terrorystę na Moście Londyńskim, jest pan Łukasz.

Wszyscy zostali przedstawieni jako superbohaterowie. Postaci przypominają te z komiksów Marvela. Nasz rodak występuje w roli "Kapitana Narwala".

Autor rysunku - Bob Moran, nawiązał w ten sposób, do przedmiotu, którym pan Łukasz walczył z terrorystą. Był to jak podawała policja i media 1,5 metrowy kieł narwala, ssaka morskiego z rzędu waleni. Dwie pozostałe postaci na rysunku to "Pieszy" i "Gaśnic".

Dramatyczne wydarzenia, do których doszło w piątek wczesnym popołudniem, zaczęły się nie na samym moście, lecz w znajdującym się przy jego północnym krańcu budynku Fishmongers' Hall, gdzie odbywała się konferencja na temat wymiaru sprawiedliwości. Sprawca najpierw groził wysadzeniem budynku w powietrze, po czym zaczął atakować sporej wielkości nożem osoby będące w budynku. Broniły się one przy użyciu przedmiotów, które znalazły pod ręką i zdołały wypchnąć napastnika na zewnątrz, na most.

Tam terrorysta próbował atakować przypadkowych przechodniów, ale został powalony na ziemię przez osoby, które wybiegły za nim z Fishmongers' Hall - w tym m.in. Polaka z kłem narwala i innego mężczyznę z gaśnicą - oraz przez osoby znajdujące się akurat na moście. Powalili terrorystę na ziemię i wyrwali z ręki nóż. Chwilę później przybyli na miejsce funkcjonariusze, obawiając się, że może on zdetonować ładunki wybuchowe, zastrzelili sprawcę.