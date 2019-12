Czyścił szklanki w piwnicy, gdy usłyszał krzyki. Jako osoba odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy, pobiegł na górę - tłumaczy komandor Toby Williamson, szef Fishmonger's Hall, pisze "Daily Mail". Łukasz widział, że coś się dzieje, wbiegł na pierwsze piętro i zorientował się, że w budynku jest napastnik, uzbrojony w zakrwawione noże. Wybuchł chaos, dookoła słychać było krzyki - dodał mężczyzna. Wtedy Polak sięgnął po 1,5 metrową, ceremonialną lancę, która wisiała na ścianie i rzucił się na terrorystę.

Jak dodaje Williamson, okazało się jednak, że cios lancą nie przeszkodził napastnikowi. Dlatego Polak rzucił się na bandytę z pięściami i przez ponad minutę z nim walczył - otrzymał wtedy pięć poważnych ran od noża napastnika. W tym czasie goście i inni pracownicy zdążyli uciec. Potem ruszyli mu na pomoc inni - mężczyzna z gaśnicą, który okazał się byłym przestępcą i człowiek uzbrojony w kieł narwala. Khan próbował uciec na ulicę, jednak pracownicy Fishmongher's Hall próbowali go powstrzymać i blokowali drzwi. Gdy jednak zostali pocięci nożem przez terrorystę, musieli się ratować.

Khan - jak podaje "Daily Mail" - wybiegł wtedy na ulicę, jednak Polak i jego "towarzysze broni" dalej go ścigali. Według komandora Williamsona, Polak nie poddał się nawet, gdy mocno go osłabił upływ krwi. Udało im się znowu go osaczyć. Na szczęście na moście pojawili się policjanci, a jeden z funkcjonariuszy, myśląc, że Khan ma na sobie prawdziwą kamizelkę z materiałami wybuchowymi (to była atrapa) zastrzelił terrorystę.