Zwracając się do kobiet na prywatnym wydarzeniu w Singapurze Obama powiedział: Nie jesteście doskonałe, ale mogę powiedzieć, że bezsprzecznie jesteście lepsze niż my (mężczyźni). Były prezydent dodał, iż jest absolutnie pewien, że jeśli przez dwa lata każdy kraj byłby rządzony przez kobiety, to widzielibyśmy znaczącą ogólną poprawę właściwie we wszystkim. 58-letni Obama wykluczył swój powrót do polityki, sugerując, że "starzy mężczyźni" tylko uniemożliwiają postęp. W jego ocenie to najczęściej oni "nie schodzą z drogi" przy rozwiązywaniu problemów. Polityczni przywódcy - wezwał Obama - powinni pamiętać, że są od wykonania pracy, a nie wzmacniania poczucia własnej wartości czy swojej własnej władzy. Czytaj więcej Platforma Obywatelska wybrała kandydata na prezydenta [WIDEO]

Obama był prezydentem USA z ramienia Patii Demokratycznej w latach 2009-2017. Od opuszczenia Białego Domu rzadko wypowiada się publicznie na tematy polityczne. Wraz ze swoją żoną Michelle prowadzi fundację, której jednym z celów jest wspieranie rozwoju młodych przywódców na całym świecie.