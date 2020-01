Wpływ wirusa na resztę Chin i cały świat „byłby mniejszy”, gdyby środki na rzecz powstrzymania epidemii zostały wprowadzone wcześniej – powiedział Ma, który jest de facto najważniejszym urzędnikiem w mieście.

Mer Wuhanu Zhou Xianwang ocenił w piątek na konferencji prasowej, że opanowanie epidemii w mieście wciąż jest zadaniem „poważnym i skomplikowanym”. Wicemer Xu Honglan dodał, że w Wuhanie w dalszym ciągu brakuje maseczek chirurgicznych i innego zaopatrzenia medycznego.

Krytycy zarzucali lokalnym władzom Wuhanu i prowincji Hubei, której miasto to jest stolicą, że epidemia byłaby łatwiejsza do opanowania, gdyby zareagowały na nią wcześniej i nie blokowały informacji o zachorowaniach.

Zdaniem komentatorów w autorytarnym i silnie hierarchicznym systemie politycznym ChRL urzędnicy często obawiają się zgłaszać przełożonym problemy, by nie zostać uznanym za stwarzających kłopoty.

Koronawirus z Wuhanu wywołuje zapalenie płuc, które może być śmiertelne. W Chinach z powodu zakażenia wirusem zmarło już ponad 200 osób, a na całym świecie odnotowano prawie 10 tys. infekcji.

23 stycznia władze praktycznie odcięły od świata 11-milionowy Wuhan i szereg okolicznych miast, by powstrzymać dalszy rozwój epidemii. Mimo to wirus dotarł do wszystkich prowincji i regionów ChRL oraz do wielu innych krajów, w tym do Niemiec, Francji, Włoch, Szwecji, Finlandii i Rosji.