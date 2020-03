W mieście Wuhan w środkowych Chinach, epicentrum wybuchu epidemii koronawirusa, liczba nowych przypadków zarażenia COVID-19 spadła do poniżej dziesięciu. Zgodnie z wideo autorstwa CGTN w piątek zanotowano zaledwie cztery nowe przypadki.

Najnowsze dane wykazują, że w Wuhan wyzdrowiało ponad 36 000 pacjentów, czyli ponad 70% całkowitej liczby przypadków. Najbardziej dotknięte chorobą miasto w prowincji Hubei w środkowych Chinach jest na dobrej drodze do przywrócenia zdrowia.

Wraz z coraz większą liczbą pacjentów opuszczających szpitale 14 tymczasowych szpitali w mieście zostało w tym tygodniu zamkniętych.

Tymczasowe szpitale, które powstały po przystosowaniu budynków publicznych, zapewniły możliwość szybkiego leczenia pacjentów ze średnimi objawami. Do tymczasowych szpitali przyjęto ponad 12 000 pacjentów.

Tak dobre wyniki nie przyszły łatwo. Szybka mobilizacja krajowych zasobów medycznych odegrała kluczową rolę w opanowaniu epidemii.

W ramach wsparcia walki z wirusem w Hubei do prowincji trafiło 42 000 pracowników służby zdrowia z całego kraju. Do 3 marca do Hubei trafiło około 65 000 urządzeń medycznych, w tym wentylatory płucne i ECMO (sztuczne płuca).

Przetestowano i wprowadzono plany leczenia, w tym wsparcie oddychania i terapię plazmową. Tradycyjna medycyna chińska wspierała walkę z objawami u wielu pacjentów i skracała czas leczenia.

Ze względu na podjęte środki Chiny są już za okresem szczytowym epidemii, jak doniósł rzecznik rządu we wtorek.

Poza Hubei przedsiębiorstwa stopniowo wracają do normalnej pracy. Ponad 95% firm powyżej wyznaczonej wielkości przywróciło działalność, jak wyjaśnił urzędnik w piątek.

Dr Bruce Aylward, kierownik zespołu w misji Chin i Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącej COVID-19 przyznał, że powtórzenie sukcesu odpowiedzi Chin na epidemię w innych miejscach będzie wymagać szybkości, pieniędzy, wyobraźni i odwagi.

Niniejszy krótki film opracowany przez CGTN jest oparty na faktach i ukazuje w jaki sposób Chiny uporały się ze śmiertelnym wirusem i wyleczyły pacjentów takich jak Han (pseudonim) i jego ojciec. Wraz z rozprzestrzenianiem się epidemii na całym świecie tylko współpraca może pozwolić na przezwyciężenie wspólnego wroga, wirusa COVID-19.