Resort zdrowia poinformował, że wszystkie nowe potwierdzone przypadki dotyczą osób z woj. dolnośląskiego.

Spośród 901 zakażonych, 10 osób zmarło.

Wcześniej we wtorek ministerstwo przekazało, że liczba osób hospitalizowanych z powodu koronawirusa wynosi 1479, a objętych kwarantanną 62 tys. 511. Liczba osób zgłoszonych do kwarantanny po powrocie do kraju to 104 tys. 529; zaś objętych nadzorem sanitarno-epidemiologicznym jest 53 tys. 426 osób.