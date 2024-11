Podczas posiedzenia komisji obrony Izby Gmin gen. Rob Magowan stwierdził, że brytyjska armia jest przygotowana do natychmiastowej reakcji w przypadku ataku Rosji na kraj NATO.

Brytyjczycy gotowi do wojny z armią Putina. "Nikt nie powinien się łudzić"

– Gdyby armia brytyjska została poproszona o włącznie się do walki dzisiaj wieczorem, walczyłaby dzisiaj wieczorem. Nie sądzę, że ktokolwiek na tej sali powinien wątpić, że gdyby Rosjanie najechali dziś wieczorem Europę Wschodnią, spotkalibyśmy się z nimi w tej walce – powiedział gen. Magowan, cytowany przez Politico.

Reklama

Eksperci zauważają, że członkowie NATO, w tym m.in. Łotwa i Estonia, nerwowo przyglądają się inwazji Rosji na Ukrainę, podczas gdy Finlandia i Szwecja rozpoczęły przygotowania swoich obywateli na wypadek wojny.

Co więcej, Finlandia i Niemcy poinformowały w poniedziałek o zerwaniu podmorskiego kabla między ich krajami. Minister spraw zagranicznych Finlandii Elina Valtonen podkreśliła, że na razie nie wiadomo, kto lub co stało za incydentem, ale scenariusz, że jest to element działań hybrydowych Rosji jest traktowany "bardzo poważnie".

Obawy o gotowość brytyjskiej armii. Eksperci nie mają wątpliwości

Reklama

Zdecydowana postawa gen. Magowana sprawiła, że powrócił temat potencjału militarnego Wielkiej Brytanii. Nadal istnieją bowiem obawy dotyczące zdolności wojskowych brytyjskiej armii w przypadku eskalacji konfliktu. Brytyjska armia lądowa jest najmniejsza od 1700 r.

– Obejmując władzę w lipcu,spodziewaliśmy się, że sprawy będą w złej kondycji, ale stan finansów czy stan sił zbrojnych jest znacznie gorszy, niż myśleliśmy– powiedział w październiku minister obrony John Healey. Dodał też, że obecnie siły zbrojne mogą prowadzić operacje militarne, ale nie są w stanie efektywnie prowadzić wojny.