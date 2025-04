Jak podają media, do budynku siłą próbował wejść Michał Gwardyński, dziennikarz Telewizji Republika. Ochrona pracująca w budynku starała się w tym czasie zamknąć drzwi, co było skutecznie uniemożliwiane przez tłum. Jesteśmy największą telewizją w Polsce – krzyczał dziennikarz. W odpowiedzi usłyszał: To nie znaczy, że masz używać pięści. W trakcie awantury słychać było okrzyki: "Co wy robicie? Pan się dobrze czuje? Pan jest chory!".

Druga debata prezydencka w Końskich

Przed godz. 21 rozpoczęła się druga piątkowa debata prezydencka w Końskich (Świętokrzyskie). Na zaproszenie przez kandydata KO Rafała Trzaskowskiego przyjechał popierany przez PiS Karol Nawrocki.

Na debatę do hali sportowej w Końskich przyjechali też: kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia, kandydatka Nowej Lewicy Magdalena Biejat, była posłanka SLD Joanna Senyszyn, Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Krzysztof Stanowski i Maciej Maciak. Dziennikarka prowadząca podkreśliła, że debatę organizuje sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego.

Debata jest transmitowana przez TVP, TVN i Polsat. Pokazuje ją również TV Republika. Debata zaczęła się od pytania o przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej. Wcześniej w piątek odbyła się debata na miejskim rynku w Końskich organizowana przez TV Republika, w której nie uczestniczyli wszyscy kandydaci, w tym Trzaskowski.