Medycy z warszawskiego Wojskowego Instytutu Medycznego, którzy wcześniej uczestniczyli w walce Włochów z koronawirusem, poznają m.in. organizację systemu ochrony zdrowia w USA w centrach operacyjnych, w centrach zarządzania kryzysowego, a także wymieniają doświadczenia dotyczące m.in. wirusa z lekarzami w szpitalach Illinois.

To niezwykle ważna sprawa, że przyjeżdżają ludzie z doświadczeniem w walce z Covid-19 we Włoszech, gdzie setki ludzi umierają w ciągu jednego dnia. Przybyli też zobaczyć, w jaki sposób Stany Zjednoczone radzą sobie z pandemią – powiedział PAP szef ZLP w Chicago.

Uzasadniał przybycie medyków polskich właśnie do tego miasta nie tylko liczną Polonią i silnym ZLP. Wskazał na wieloletnie relacje Wojska Polskiego oraz Gwardii Narodowej w Illinois. Zaowocowało to, dodał, wymianą ludzi, programów oraz częstymi wizytami jednostek.

Rudnicki wyjaśnił, że skontaktowano się z nim jako szefem ZLP, który współpracuje z Gwardią Narodową, w sprawie sugestii dotyczących programu wizyty. Modyfikowano go każdego dnia, by wojskowi medycy z Polski odnieśli jak najlepsze korzyści z pobytu w Ameryce.

Strona polska przyjechała praktycznie jako pierwszy profesjonalny zespół lekarzy z Europy, którzy uczestniczyli wcześniej przez kilka tygodni w walce z pandemią w Lombardii we Włoszech. Nie ma innego takiego zespołu na szczeblu narodowym, a Polska jako jedyny kraj to zrobiła – ocenił Rudnicki, dodając, że medyków bardzo dobrze przyjął szef Gwardii Narodowej w stanie Illinois generał brygady Richard R. Neely.

Według prezesa Związku Polskich Lekarzy w Chicago grupa rozpoczęła swój program od odwiedzin w McCormick Place Convention Center zamienionym z powodu pandemii koronawirusa w szpital. Jest to niewiarygodne przedsięwzięcie. W ciągu trzech tygodni przekształcono obiekt, w którym jeszcze cztery tygodnie wcześniej były pokazy łodzi i samochodów – zauważył polonijny lekarz.

Mówił, że ekipa z Polski była też m.in. w centrach zarządzania kryzysowego na terenie stanu Illinois i Chicago, w szpitalach, w tym na oddziałach intensywnej terapii, a także w ośrodku testowania na obecność SARS-CoV-2. Brała udział w konferencjach prasowych, w tym z udziałem gubernatora Illinois J.B. Pritzkera, „który powiedział wiele bardzo ciepłych słów pod ich adresem”. Uczestniczyła także w telekonferencji z lekarzami polonijnymi.

Medycy opowiadali np. o tym, jak Włochy dostosowywały się do wzrastającej z dnia na dzień pandemii. Jak zmieniano przepisy i zasady leczenia, w tym przy użyciu nowatorskiej metody za pomocą aparatu ECMO wspomagającego układy krążenia i oddechowy, a także jak działa system przyjmowania chorych – wyszczególnił Rudnicki, dodając, że medycy skupiali się też przeglądzie metod leczenia w Europie i zwracali uwagę, na ile można wykorzystać te doświadczenia w Polsce.

Podczas gdy Włosi byli kompletnie zaskoczeni ogromną liczbą pacjentów, która nagle w ciągu kilku dni przybyła do szpitali, system amerykański jest ukierunkowany na to, aby nie dopuścić do przeludnienia szpitali, a wszystkich zaabsorbować – tłumaczył prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago.

Uczestnicy misji kończą wizytę w USA w najbliższą sobotę.