Według 37-letniej Stracke podczas wywiadu w Paryżu w grudniu 2018 roku były prezydent Francji (1974-1981) 92-letni wówczas Giscard d'Estaing położył rękę na jej pośladkach – informuje w czwartek dziennik "Le Monde" na swojej stronie internetowej.

Dziennikarka przeprowadziła wywiad z byłym szefem państwa dla niemieckiego nadawcy publicznego WDR z okazji 100. rocznicy urodzin byłego kanclerza Niemiec Helmuta Schmidta. Pod koniec wywiadu Stracke poprosiła Giscarda d'Estaing o wspólne zdjęcie, wtedy miało dojść do molestowania.

- Próbowałam odepchnąć rękę pana Giscarda d'Estaing, jednak bez powodzenia – relacjonuje dziennikarka cytowana przez "Le Monde". - Sytuacja była poniżająca – dodaje.

Do podobnego zdarzenia miało dojść przy powtórzeniu zdjęcia oraz przy pożegnaniu, kiedy polityk miał przyciągnąć dziennikarkę do siebie, pocałować ją i wyszeptać w języku niemieckim "Traeumen Sie suess" (Niech pani słodko śni).

Z objęć byłego prezydenta dziennikarce pomógł uwolnić się operator kamery.

Stracke o incydencie poinformowała swoją redakcję. Zarząd WDR zlecił firmie prawniczej zebranie zeznań. Przesłuchiwany był również operator, który potwierdził, że sytuacja wydawała mu się "dziwna", a zachowanie byłego prezydenta ocenił jako "nieodpowiednie".

Po zebraniu zeznań redakcja WDR wysłał pismo do Giscarda d'Estaing w maju 2019 r. "Nie możemy pozwolić, by nasi pracownicy narażeni byli na takie sytuacje, dlatego mamy wielką nadzieję, że takie zachowanie nie powtórzy się w stosunku do żadnej z dziennikarek w przyszłości" – napisała WDR, jak podaje "Le Monde".

Rok później, w marcu 2020 roku, Stracke złożyła doniesienie do prokuratury w Paryżu.

- Na początku nie myślałam o złożeniu doniesienia, zwłaszcza, że nie miałam pojęcia, jak działa francuski wymiar sprawiedliwości - powiedziała Stracke francuskiemu dziennikowi. - Zmieniłam zdanie po pojawieniu się ruchu #metoo – dodała.

"Le Monde" oraz niemiecki dziennik "Sueddeutsche Zeitung" skontaktowały się z dyrektorem gabinetu Giscarda d'Estaing, Olivierem Revolem, który przekazał, że były prezydent, obecnie 94-letni, "nie pamięta spotkania" ze Stracke. - Gdyby to, co mu zarzucano, było prawdą, byłoby mu oczywiście przykro, ale niczego nie pamięta - dodał Revol cytowany przez "Le Monde".