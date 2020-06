Na łamach portalu czytamy, że Polska stała się fenomenem dla europejskich ekonomistów. "Kraj wyczuwa swoją szansę na awans do czołowej ligi europejskich gospodarek" - pisze Focus Online. To dlaczego Polska wychodzi obronną ręką z kryzysu spowodowanego koronawirusem tłumaczy dla portalu Ernst Hillebrand, politolog i szef warszawskiego oddziału niemieckiej Fundacji Friedricha Eberta. Pierwszy z czynników dobrej sytuacji gospodarczej Polski to zdaniem eksperta "szeroko rozbudowana gospodarka", która nie jest całkowicie zależna od eksportu. Żaden z jej sektorów nie stanowi ponad 15-procentowego udziału w handlu zagranicznym - podkreśla Hillebrand.

Reklama

Drugi czynnik decydujący o znacznym ograniczeniu strat gospodarczych związanych z COVID-19 to wczesna reakcja polskiego konserwatywnego rządu PiS. Hojny pakiet pomocowy pozwolił uniknąć bankructw i poważnej utraty miejsc pracy - podobnie jak dotychczas w Niemczech - twierdzi Hillebrand. Ekspert zauważa też, że wzmocnienie krajowej gospodarki przez aktywną politykę socjalną zaczęło przynosić efekty. Konsumpcja zapewniana przez rynek wewnętrzny wynosi 58 procent PKB - wyjaśnia.

Fakt, że (polski) rząd od dawna poważnie traktuje popyt wewnętrzny, sprawia, że polska gospodarka jest mniej podatna na zagrożenia i bardziej odporna na globalny kryzys - mówi na łamach Focus Online, szef niemieckiej fundacji. Według portalu inwestycje Unii Europejskiej stanowią część fundamentów polskiej gospodarki. Choć zasada ta dotyczy także innych krajów, to właśnie Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna dla inwestorów.

Materiał w Focus Online to już kolejny tekst w niemieckich mediach, który chwali działania polskiego rządu w czasie pandemii. Wcześniej dziennik Die Welt napisał, że Polska pokonała kryzys euro z 2009 roku, kryzys uchodźczy w 2015 r., a obecnie kryzys związany z koronawirusem. "Z pandemii koronawirusa Polska może wyjść wręcz wzmocniona" - podkreślił Die Welt.