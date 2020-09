Amerykański prezydent stwierdził, że świat toczy "wielką walkę" z "chińskim wirusem". Ocenił, że w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono "największą mobilizację od czasów II wojny światowej". Musimy pociągnąć do odpowiedzialności państwo, które wypuściło tę zarazę na świat - Chiny - oświadczył Trump. Ponowił także swoje oskarżenia wobec Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Chiński rząd i WHO - która jest właściwie kontrolowana przez Chiny - fałszywie deklarowały, że nie ma dowodów na zakażanie się człowieka od człowieka - stwierdził.

W poniedziałek w Nowym Jorku rozpoczęła się debata generalna podczas 75. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Ze względu na pandemię koronawirusa jest ona głównie wirtualna - wystąpienia prezydentów, premierów i ministrów spraw zagranicznych są odtwarzane z nagrań.