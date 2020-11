Pierwszą osobą, która będzie nosiła nowy mundur, została rozpoczynająca służbę Zeena Ali.

Rzecznik policji powiedział, że wprowadzenie hidżabu ma na celu stworzenie inkluzywnej służby, która odzwierciedlałaby "zróżnicowaną społeczność" kraju.

Jak podała nowozelandzka policja, prace nad opracowaniem hidżabu dla policjantek rozpoczęły się pod koniec 2018 r. Ali była pierwszą osobą, która poprosiła o możliwość noszenia chusty. Zaproszono ją do udziału w pracach nad stworzeniem nowego munduru.

"W policji potrzeba więcej muzułmanek"

Ali urodziła się na Fidżi i przeniosła się do Nowej Zelandii jako dziecko. W rozmowie z "New Zealand Herald" powiedziała, że zdecydowała się dołączyć do policji po zamachach na meczety w Christchurch.

Zdałam sobie sprawę z tego, że w policji potrzeba więcej muzułmanek, które by wspierały ludzi - stwierdziła. Dodała, że jej zdaniem dzięki wprowadzeniu hidżabu więcej muzułmanek będzie chciało wstąpić do policji.

Możliwość noszenia hidżabu oferują już m.in. londyńska Metropolitan Police i szkocka policja.