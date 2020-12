Ranking Bloomberga. Polska na szarym końcu

Szczepionka przeciw koronawirusowi namieszała w rankingu Covid Resilience.

Jak podaje Bloomberg, na czele rankingu znalazła się Nowa Zelandia. Dzięki zamkniętym granicom, umowami dot. szczepień koronawirus został tu stłumiony.

Kolejne miejsca w rankingu zajęły: Tajwan, Australia, Norwegia i Singapur. Niemcy znalazły się na 21. miejscu, Wielka Brytania na 30., a Francja na 34.

W grudniu Bloomberg wziął pod uwagę m. in. dane dotyczące szczepionek przeciw COVID-19 i ilości zamówień.

Zła sytuacja epidemiczna ulokowała USA na 37. miejscu rankingu. Polska znalazła się na 47. miejscu.

Za Polską znalazły się: Rumunia, Włochy, Grecja, Peru, Argentyna .

Zestawienie zamyka Meksyk, który znalazł się na 53. miejscu.

Bloomberg zauważa, że sukces w powstrzymaniu Covid-19 zależy od zdolności rządzących do skłonienia ludzi do przestrzegania obostrzeń, ale do tego potrzebne jest zaufanie i zgodność w społeczeństwie.