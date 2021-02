- Pracujemy nad moim programem i tym, jak będzie wyglądać moja kampania - potwierdził Radiu ZET John Godson.

Jaki program wyborczy?

- Jest kilka punktów, które są dla mnie najważniejsze. To między innymi edukacja. Chciałbym, by tak samo jak w Polsce, również w Nigerii była bezpłatna. Kolejna sprawa to rolnictwo. Nigeria importuje większość żywności, chociaż ma żyzną glebę i doskonałe warunki. Chciałbym też poprawić infrastrukturę Nigerii, która jest dziś w opłakanym stanie - powiedział Godson.

- Doszedłem do wniosku, że Nigeria ma problem z przywództwem. Chociaż to największa gospodarka Afryki, większość młodych ludzi chce stąd wyjechać. Nie mogę siedzieć po cichu. Muszę coś zrobić. Dlatego podjąłem decyzję o kandydowaniu - dodał.

Kim jest John Godson?

John Godson pochodzi z Nigerii. W przeszłości był duchownym Kościoła protestanckiego. W latach 90. uzyskał polskie obywatelstwo, a do Sejmu trafił z ramienia Platformy Obywatelskiej w roku 2010, zyskując mandat po Hannie Zdanowskiej, wybranej na prezydent Łodzi.

Kontrowersyjny temat związków partnerskich sprawił, że Godson rozstał się z PO i przeszedł do Polski Razem Jarosława Gowina, a następnie do PSL.

Rolnik kandydatem na prezydenta

Kiedy nie udało mu się zdobyć mandatu w barwach ludowców, wrócił do Nigerii, gdzie zajął się hodowlą świń i kóz.